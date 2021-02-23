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Koronavirüsün kökenini araştırmak için Vuhan'a giden DSÖ ekibi üyesi yazdı: Ne öğrendik?

Koronavirüsün kökenini araştırmak için Vuhan'a giden DSÖ ekibinin Avustralyalı uzmanı Dominic Dwyer, İngiliz The Guardian gazetesine izlenimlerini yazdı. Dwyer, virüsün yüksek ihtimalle bir hayvan aracılığıyla yayıldığını söyledi. Öte yandan Dwyer, çalışmaları boyunca edindikleri en önemli dersin 'saygı ve güven ilişkisi' kurmak olduğunu belirtti.

Kabus nasıl başladı! DSÖ'den son dakika korona açıklaması: Hyavandan yayılmış...
DSÖ uzmanı yazdı: Vuhan'da ne öğrendik?
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HABERTURK.COM

Koronavirüsün kökeninini bulmak için Çin'in Vuhan kentine giden DSÖ ekibinde yer alan Avustralyalı bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dominic Dwyer, Vuhan'da elde ettikleri bilgilere ilişkin İngiliz The Guardian gazetesinde bir yazı kaleme aldı.

Yazıyı Vuhan'dan döndükten sonra Sidney'de karantinadaki otel odasından yazdığını belirten Dwyer, "Koronavirüsün kökenini araştıran ekip hakkında siyasi çok şey söylendi. Bu soruşturmaların arkasında gerçek insanlar olduğu unutuldu." dedi.

Dwyer, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Görevin bir parçası olarak, 8 Aralık 2019'da tespit edilen ilk koronavirüs hastası olan kişiyle tanıştık. Koronavirüs sebebiyle ölen ve arkasında küçük bir çocuk bırakan bir doktorun kocasıyla tanıştık. İlk koronavirüs vakalarını tedavi eden Vuhan hastanelerinde çalışan doktorlarla tanıştık, onlara ve meslektaşlarına ne olduğunu öğrendik. Salgının çok erken dönemlerinde etkilenen birçok kişiyle tanıştık ve topluluk üzerindeki etkisine tanık olduk.

"SAYGI VE GÜVEN İLİŞKİSİ KURDUK"

Çin'deki meslektaşlarımızla, bilim insanlarıyla, epidemiyologlarıyla, doktorlarla, Çin'de bulunduğumuz dört hafta boyunca konuştuk. Onlarla günde 15 saate kadar toplantı yaptık, bu yüzden hatta arkadaş olduk. Bu, Zoom veya e-posta yoluyla yapamayacağınız bir şekilde saygı ve güven ilişkisi kurmamızı sağladı. İşte bu koronavirüsün kökenine ilişkin öğrendiğimiz şey oldu.

Araştırmalarımız, virüsün büyük olasılıkla hayvan kaynaklı olduğu sonucuna vardı. Muhtemelen, bilinmeyen bir yerde, henüz bilinmeyen bir zamanda hayvan aracılığıyla yarasalardan insanlara geçti. Bu tür "zoonotik" hastalıklar daha önce salgınları tetiklemiştir. Ancak halen mevcut pandemiye yol açan olaylar zincirini kesin olarak doğrulamak için çalışıyoruz.

"LABORATUVARDAN KAÇMIŞ OLMA İHTİMALİ SON DERECE DÜŞÜK"

Politik olarak baktığımız en hassas seçenek, virüsün bir laboratuvardan kaçmış olma ihtimali. Ancak, bunun son derece düşük olduğu sonucuna vardık.

Vuhan Viroloji Enstitüsü'ndeki bilim insanlarıyla konuştuk. Rutin olarak alınan ve saklanan bilim insanlarının kan örneklerinin, enfekte olduklarına dair işaretlerin test edildiğini duyduk. Fakat koronavirüse karşı antikor kanıtı bulunamadı. Biyogüvenlik denetimlerine baktık, kanıt yok."

Çin'de gerçekleştirdikleri araştırmanın birinci aşama olduğunu belirten Dwyer, "Resmi raporumuzu önümüzdeki haftalarda yayınlayacağız. Örneğin 2019'un başlarında, virüsün Avrupa'da dolaştığına dair kanıtları araştırmak için veriler de incelenecek, araştırma daha da ileriye taşınacak. Ve bir sonraki pandemiyi araştırma şeklimizi iyileştirmek için deneyimlerimizden öğrenmeye devam edeceğiz." dedi.

Dwyer, virüsün kökenini araştırmanın yanı sıra, salgının uzun vadeli fiziksel ve psikolojik etkilerinin önümüzdeki on yıllar boyunca Vuhan'da ve başka yerlerde hissedileceğini vurguladı.

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