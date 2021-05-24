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HaberlerSağlıkKoronayı atlatmak yeterli değil! Bu belirtilere dikkat! - Haberler
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Koronavirüs sonrası bu belirtiler oluyorsa dikkat!

Koronavirüs geçirenlerin kısa ve uzun vadede; ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, konuşma güçlüğü, baş dönmesi, görsel bozukluklar ve yüzde çarpılma gibi belirtilere dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Silav, koronavirüs ile beyin kanaması ve inme arasındaki bağlantı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Koronayı atlatmak yeterli değil! Bu belirtilere dikkat! - Haberler
Koronayı atlatmak yeterli değil! Bu belirtilere dikkat!
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HABERTURK.COM

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, akciğer üzerindeki etkisinin yanında beyin ve sinir sistemi üzerinde de hasar bırakabiliyor. Özellikle riskli grupta yer alıp koronavirüs olan kişiler hastalık sonrası inme ve beyin kanaması riski taşıyabiliyor. Koronavirüs geçirenlerin kısa ve uzun vadede; ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, konuşma güçlüğü, baş dönmesi, görsel bozukluklar ve yüzde çarpılma gibi belirtilere dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Silav, koronavirüs ile beyin kanaması ve inme arasındaki bağlantı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

KORONA SİNİR SİSTEMİNİ DE ETKİLİYOR

Doç. Dr. Gökalp Silav, "Asıl olarak damarları ve akciğerleri etkileyen koronavirüs hastalığı direkt ve dolaylı olabilecek şekilde sinir sistemini de etkileyebilmektedir. Sinir sistemi açısından bakıldığında pandeminin başlangıcından itibaren ciddi beyin kanamaları ve beyin damar tıkanıklıklarını Covid-19 ile ilişkilendiren çalışmalar bulunmaktadır" dedi.

GENÇ HASTALARDA İNME YAYGINLAŞTI

Beyin kanaması veya damar tıkanması şeklinde ortaya çıkan beyin inmelerinin genellikle yaşlı hastalarda izlenirken, koronavirüs ile ilişkili olan inmelerin genç hastalarda da izlenmeye başlandığını vurgulayan Doç. Dr. Silav, "Koronavirüs pandemisi sonrasında ortaya çıkan bu durum yurtdışı ve yurtiçinden yapılan yayınlarda ortaya konulmaktadır. Koronavirüs tanısı, yapılan testlerle kesinleşen hastalarda iyileşme sonrasında bile ortaya çıkabilen inme genellikle beyinde damar tıkanıklığı olarak izlenirken daha az bir oranda beyin kanaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda ortaya konulan problem beyin damarlarının virüs nedeni ile bir şekilde hasar görmesidir. Yine de hastalığın ortaya çıkış mekanizması tam olarak ortaya konulamamıştır" diye konuştu.

KORONAVİRÜSÜ ATLATMAK YETERLİ DEĞİL

Doç. Dr. Gökalp Silav, sözlerini şöyle sürdürdü: "Koronavirüs ile beyin damar tıkanıklığı veya beyin kanamaları arasındaki ilişkinin anlaşılması, yüksek oranda can kaybıyla sonuçlanan bu durumun önüne geçilebilmesine olanak sağlayabilmektedir. Koronavirüs asıl olarak akciğerleri etkilemektedir. Koronavirüs hastalığına yakalanan kişiler tam iyileşme olduğunda normal yaşamlarına dönebilmektedir. Ancak kanama veya damar tıkanması ölümcül seyrettiğinden tüm şüpheli durumlarda hastalar Koronavirüs açısından da tetkik edilmelidir. Koronavirüs sonrasında inme, hastaların bir kısmında erkenden ortaya çıkarken daha az bir kısmında geç dönemde yaşanabilmektedir. İyileşme olan hastalarda bile inme akılda tutularak tedaviler ona göre düzenlenmelidir."

KORONA SONRASI BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Doç. Dr. Silav, koronavirüs hastası olan ve tamamen iyileşen hastaların sonrasında beyin kanaması ve inme belirtilerine dikkat etmesinin hayati önem taşıdığını söyleyerek, bu belirtilere dikkat çekti:

* Ani ve şiddetli baş ağrısı,
* Bulantı-kusma, konuşma güçlüğü ve baş dönmesi,
* Nöbet geçirme,
* Görsel bozukluklar,
* Hareket bozuklukları,
* Yüzde çarpılma,
* Konuşma ve algısal problemler,
* Davranış değişiklikleri,
* Denge ve koordinasyon bozuklukları,
* Kısa dönemli hafıza problemleri ve bilinç bozukluğu gibi belirtiler yaşayanların zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

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