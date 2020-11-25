Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Benekli Anadolu semenderi görüntülendi

Koruma altındaki benekli Anadolu semenderi, Kahramanmaraş’ta görüntülendi

Benekli Anadolu semenderi görüntülendi
DHA

2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" dahilinde koruma altındaki canlılardan olan benekli semender, Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'nda fotoğraflandı.

İHA'nın haberine göre yaylaya gelen doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülenen semenderin, genellikle yağmur sonrası ortaya çıktığı öğrenildi.

Benekli semender, üzerindeki renk cümbüşü ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

Başkonuş Yaylası işletmecisi Serhan Erdoğanyılmaz, "Yaylada başta ala geyikler olmak üzere birçok canlı türünü barındırıyoruz. Anadolu semenderi de bunlardan biri ve daha önce birkaç kez görüntülendi. Gezginler ve doğa fotoğrafçılarına denk gelen semenderin hiçbir şekilde yaşam alanına müdahale edilmiyor. Doğanın gerçek sahipleri onlardır" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Uludağ'ın 'Robinson Crusoe'u ile özel görüşme! Salgını böyle duymuş duymuş - Haberler
YAŞAMUludağ'ın 'Robinson Crusoe'su salgını böyle öğrenmiş!
Burası Van! Sular çekilince ortaya çıktı - Haberler
YAŞAMSular çekilince gün yüzüne çıktı
24 Kasım Süper Loto sonuçları 2020 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonuç sorgula
YAŞAM24 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları
Haftalık burç yorumlarına göre nelere dikkat edilmeli? (23-29 Kasım) - Haberler
YAŞAMHaftalık burç yorumlarına göre nelere dikkat ...
Günlük burç yorumları! 25 Kasım 2020 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
NASA açıkladı! Dev göktaşı dünyaya yaklaşıyor
YAŞAMDev göktaşı dünyaya yaklaşıyor
SON DAKİKA: 24 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Tıkla, öğren
YAŞAM24 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı!
Yeni yıl kırmızısı dekorasyonda nerede ve nasıl kullanılır?
YAŞAMYeni yıl kırmızısı ve kullanım önerileri
Kadınları adeta baştan yaratıyor - Haberler
YAŞAMKadınları adeta baştan yaratıyor
Sıcak hava balonları kadına şiddete tepki için havalandı
YAŞAMSıcak hava balonları kadına şiddete tepki için ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X