Koruma altındaki Peşmen Navruzu 1600 rakımda ortaya çıktı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında 2016 yılında koruma altına alınan endemik bitki Peşmen Navruzu, Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi bölgesinde yaklaşık 1600 rakımda ortaya çıktı.

Yer yer kar örtüsünün bulunduğu kayalık alanda açan mor ve sarı tonlardaki çiçekler, doğada görsel şölen oluşturdu.

Yetkililer, Çevre Kanunu kapsamında koruma altındaki bu endemik bitkiye zarar verenlere veya koparanlara 699 bin 245 lira idari para cezası uygulanacağını hatırlatarak, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.