Koruma altındaki şah kartal gökyüzünde süzülemeyecek

Yılmaz, kartal kendisine teslim edildiğinde kanadında açık yarasının bulunduğunu söyledi. Yaranın ağır olduğunu ve dokuların kangrenleştiğini belirten Yılmaz, "Bir süre yara tedavisi yapmaya çalıştık ama maalesef dokulardaki kangrenleşme ilerledi. Biz de maalesef kanadını almak zorunda kaldık" dedi.

Yılmaz, kartalın bundan sonraki sürecini tek kanatla sürdüreceğine değinerek, "Uçamayacak ama yürüyebilecek. Çok asil hayvanlar" diye konuştu.