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KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), girişimcilik destekleri kapsamında bu yıl 13 bin kadın girişimciyi desteklemeyi hedefliyor

KOSGEB bu yıl 13 bin kadın girişimciyi destekleyecek
AA

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), gelecek dönemde ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini sağlamak, KOBİ'leri uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak, ülkenin stratejik önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı KOBİ'leri desteklemeye devam edecek.

"KOSGEB ile daha güçlü KOBİ'ler, gelişen ekonomi" vizyonu ile Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan KOBİ'lerin gücüne güç katmak için hizmet ve destekler sunuluyor.

Başkanlık, iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek için bu yıl 59 bin KOBİ'yi desteklemeyi planlıyor.

KOSGEB, bu yıl KOBİ'lerin AR-GE harcamalarındaki payının da yükseltilmesini planlıyor. Bu kapsamda KOBİ'lerin yaptığı harcamanın oranının yüzde 27 olması öngörülüyor.

KOBİ'lerin ihracat içindeki payının da artırılması için destekler veren Başkanlık, 2023'te KOBİ'lerin ihracattan yüzde 31 pay almasını bekliyor.

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin temel politika bileşenlerinden biri olan girişimcilik alanında da ülkedeki teknoloji tabanlı girişimciliğin büyük potansiyelinin farkında olan KOSGEB, girişimcilik destekleriyle Türkiye'ye değer katan girişimcilerin her zaman yanında olmaya devam edecek.

TOPLAM DESTEKLERİN YÜZDE 30'U GİRİŞİMCİLERE

Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 12 bin 811 kadın girişimciye destek sağlayan KOSGEB, bu yıl da 13 bin kadını benzer şekilde desteklemeyi öngörüyor. Başkanlık tarafından 2023'te kadınlara sağlanacak girişimcilik desteklerinin toplam girişimcilik destekleri içindeki payının yüzde 29,5'i bulması bekleniyor.

Başkanlık, bu yıl 168 bin kişinin girişimcilik eğitimlerine katılarak katılım belgesi almasını hedeflerken, bunlardan 70 bin kişinin kadın olması planlanıyor. KOSGEB'ten bu kapsamda geçen yıl 154 bin 92 kişi girişimcilik eğitimi alırken bunların arasında 64 bin 953 kişinin kadın olduğu görüldü.

KOSGEB, finansman alanında da işletmeleri desteklemek için çalışma yürütüyor. Başkanlık, 2023'te 34 bin 325 girişimciyi desteklemeyi planlarken, ayrıca 4 bin 500 işletmeye de finansman desteği sağlamayı hedefliyor. Başkanlıkça sağlanan finansman desteğiyle oluşturulan kredi hacminin bu yıl 360 milyon lira olması öngörülüyor.

45 YERLİ ÜRÜNE DESTEK SAĞLANACAK

Gelecek dönemde de ithal ürün ve ara malların yerli ve milli üretimini sağlamak, KOBİ'lerin uluslararası pazarlarda söz sahibi yapmak üzere, ülkenin stratejik önceliklerine uygun yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek imalatçı KOBİ'leri desteklemeye devam edecek olan KOSGEB, bu yıl 45 yerli ürüne destek sağlayacak.

KOSGEB, KOBİ'lerin sanayide katma değer odaklı yapısal dönüşüme ayak uydurabilmeleri için orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde üretim kabiliyeti kazandıracak modern teknolojileri edinmeleri, bu sektörlerde tasarım, üretim ve yönetim becerilerini geliştirmeleri, dijital teknolojilerden yararlanarak verimlilik ve ürün kalitelerini artırmaları konularında proje esaslı destekler de veriyor. Bu kapsamda kurum 140 teknolojik ürüne destek verecek.

AR-GE ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları da destekleyen KOSGEB, bu yıl orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında 7 bin işletmeye destek sunacak.

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