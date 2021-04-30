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KOSGEB kredi desteği 2021: KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

KOSGEB kredi başvurusu nasıl yapılır? Sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldığını duyurdu. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi desteği hakkında...

KOSGEB kredi desteği 2021: KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB vasıtasıyla, korona virüs sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik toplam 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıldığını bildirdi. Peki, KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi desteği hakkında...

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren başlıyor. e-Devlet üzerinden KOSGEB'e başvurular yapılacak.

KOSGEB KREDİ ŞARTLARI NELER?

Krediden salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Bu destek, öncelikle Korona virüs salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir." diye konuştu.

Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketlerin de bu desteğe başvurabileceklerini söyleyen Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." bilgisini verdi.

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