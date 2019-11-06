Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Karakaya ve Cihan Özkan getirildi.

BERAATINI TALEP ETTİLER

Davada son savunmalarını yapan sanık Osman Karakaya ise, "Ne örgüt üyeliği, ne örgüt yöneticiliği, hakkımdaki suçlamalardan hiçbiri yok bende. Ben 20 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Cihan Özkan ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Özkan, “Ben sadece biyoloji öğretmenliği yaptım. Sözde öğretmenlik yapmadım. Çalıştığım süre boyunca çalıştığım kurumda hiçbir örgüt faaliyeti olmadı” dedi.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNDEN CEZA

Mahkeme heyeti, sanıklara ayrı ayrı "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Tutukluluğun devamına hükmeden heyet, sanıkların "Uluslararası casusluk" suçundan ise beraatlerine hükmetti.

TÜRKİYE’YE GETİRİLMİŞLERDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sanıklar Osman Karakaya ve Cihan Özkan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT),Kosova istihbaratıyla yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak Türkiye'ye getirilmişlerdi.