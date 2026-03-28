Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı finalde Kosova'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlılarda hedef Kosova mağlup edip 2026 Dünya Kupası biletini almak. Fadıl Vokrri Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Kosova-Türkiye maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.
Kosova-Türkiye play-off final maçı için geri sayım başladı. Slovakya ile play-off yarı finalinde eşleşen Kosova, iki kez geriye düştüğü maçta rakibini deplasmanda 4-3 yenerek finalde Türkiye'nin rakibi oldu. A Milli Futbol takımımız Kosova engelini geçip Dünya Kupası'nda yer almanın hesaplarını yapıyor. Bu yıl ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda grup aşaması 11 Haziran tarihinde başlayacak. Peki, Kosova-Türkiye play-off final maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte detaylar...
A MİLLİ TAKIM FİNALDE!
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kosova-Türkiye play-off final maçı, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kosova-Türkiye play-off turu final maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)