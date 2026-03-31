Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Kosova-Türkiye resmi maç yemeği düzenlendi - Futbol Haberleri

        Kosova-Türkiye resmi maç yemeği düzenlendi

        A Milli Takımın, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile oynayacağı müsabaka öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 14:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kosova maçı öncesi yemek organizasyonu!

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye maçı öncesi yemek organizasyonu düzenlendi.

        Başkent Priştine'de düzenlenen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, TFF eski Başkanı Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın yanı sıra Kosova Futbol Federasyonu Başkan Vekili Bakir Burri, İcra Kurulu Üyeleri Samir Jukani ve Mirsad Çollaku, Kosova Milli Takımlar Direktörü Muharrem Sahiti ile Kosova Milli Takımlar Menajeri Bajram Shala da katıldı.

        Türkiye ile Kosova federasyon heyetlerini buluşturan resmi yemek organizasyonu dostluk mesajları ve karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
