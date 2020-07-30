Görüntüsü ve lezzeti ile herkesi kendine hayran bırakacak, çok lezzetli muzlu bir köstebek pasta tarifi vereceğim sizlere. İsteğe göre bu pastayı tek tek kuplar halinde de yapabilirsiniz.

Keki İçin Gereken Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Kreması İçin Gereken Malzemeler:

1 poşet kremşanti

1 paket toz krema

5 su bardağı soğuk süt

1 çay bardağı damla çikolata

İç Malzemesi:

4 adet muz

Köstebek Pasta Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri dolaptan çıkartıp oda sıcaklığına gelmelerini sağlayın.

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın.

Şekerin yarısını yumurta sarılarını Diğer yarısını da yumurta beyazlarını ekleyin ve beyazları iyice köpürene kadar, sarıları ise şeker eriyene kadar çırpın.

Sarıların içine sıvıyağ ve sütü ekleyip çırpmaya devam edin

Vanilya kabartma tozu Kakao ve onu ekleyerek malzemeleri ekleyip mikserle iyice çırpın.

Yumurta beyazlarından elde ettiğiniz köprüde hamurunuzu ekleyip hafifçe bir spatula ile homojenleşmesini sağlayın.

Kek kalıbının tabanına yağlı kâğıt serip, bu karışımı kalıba boşaltın. 170 derecede önceden ısıtılmış fırında, 40 dakika pişirin.

Soğumaya bırakın.

Bu esnada kremanızı hazırlayın.

Kremşanti toz krema ve sütü mikserle çırpın.

Damla çikolataları ekleyip karıştırın.

Muzlarınızı da uzunlamasına dilimleyin.

Soğuyan kekin ortasını kaşıkla oyarak bir havuz elde edin.

Muzları bu boşluğa yerleştirip, üzerine kubbe olacak şekilde kremayı doldurun.

Kekten ayırdığınız parçaları, robottan çektikten sonra kremanın üzerine dökün. Afiyet olsun...

Püf Noktası: