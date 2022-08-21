Kostüm şefine kira oyunu 0:00 / 0:00

DHA

Dizi setlerinde kostüm şefi olarak çalışan Çağatay Görgen, iddiaya göre 2021 yılının başında kiralık ev ihtiyacından dolayı internet sitesi üzerinden ev arkadaşı arayan Ali Şirvan A. ile tanıştı. Bir süre internet sitesi üzerinden konuşan ikili şartlar konusunda anlaştı. Görgen, Ali Şirvan A. tarafından ev sahibi olduğu söylenen bir kişiyle tanıştırıldı. Ali Şirvan, evin kontratının diğer ev arkadaşı Yiğit Y. üzerine olduğunu ve onun da kısa süre sonra askere gideceğini, bu nedenle ev masraflarının ikiye bölüneceğini söyledi.

Eve ihtiyacı olan Görgen, şartları kabul ederek aylık ev giderleri için faturalarla birlikte 1250 lira vermeye başladı. Ali Şirvan ve Görgen, bir süre evde birlikte yaşadılar. Daha sonra askerde olan Yiğit Y. gelince evde 3 kişi kalmaya devam ettiler. Bir süre sonra Yiğit Y. evleneceğini söyleyerek, ev sahibiyle yeni kontrat yapıp, evde ikilinin kalmaya devam edebileceğini söyledi. Ev sahibinin kirayı 4 bin lira yaptığını söyleyen Yiğit Y. evden ayrıldı. Bir süre sonra Ali Şirvan, evde tek kalmak istediğini belirterek Çağatay Görgen'in evden çıkmasını istedi. Ancak Görgen bunu kabul etmedi ve aylık ev gideri olan 2 bin lirayı Ali Şirvan'a gönderdi. Görgen, bir süre sonra ailevi sorunları nedeniyle Adana'ya gitti. Geçen hafta Adana'dan dönen Çağatay eve geldiğinde kilidinin değiştiğini gördü. Görgen durumu hemen ev arkadaşına söyledi. Ancak ev arkadaşı kapının kilidinin değiştirildiğini ve 15 Ağustos'a kadar ev bulmasını söyledi. Görgen, durumu ev sahibine söylemek için aradığında telefonu açan kişinin de ev sahibi olmadığını öğrendi. Görgen, bunun üzerine karşı komşularından evin sahibinin telefon numarasını alarak iletişime geçti. Ev sahibi evi Yiğit Y.'ye kiraladığını ve evde kalan başka kimseden haberi olmadığını söyledi. Ev sahibi ayrıca kiranın da 4 bin lira değil 1800 lira olduğunu ve daha yeni 3 bin liraya çıkardığını belirtti.

Eve taşındığından beri fazladan kira ödeyen ve evdeki eşyalarını da alamadığını belirten Görgen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek Ali Şirvan A. ve Yiğit Y. hakkında şikâyette bulundu.

"ASLINDA EVİN KİRASI VE BÜTÜN GİDERLERİNİ BEN ÖDÜYORMUŞUM"

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Görgen, "İşlerimin yoğunluğu nedeniyle internet sitesinden bulduğum kişilerle ev arkadaşlığı yapmak zorunda kaldım. Bu süreçte ev arkadaşlarım tarafından hem maddi hem de manevi zarara uğratıldım. 2021 yılının başından bu yana evde beraber kalıyorduk. Evin kirasını 3'e ve 2'ye böldüklerini söyleyip aslında evin bütün kira bedelini benden alıyorlarmış. Ben Adana'ya ailemin yanına gittim. Bu sürede benim odam eşyalarım içinde olmasına rağmen kiraya veriliyor. Adana'dan gelip eve girmek istediğimde kapının kilidinin değiştiğini fark ettim. Bunun üzerine yan komşumdan ev sahibinin iletişimini istedim. Ev sahibi olan Tahsin beyle görüştüğümde, benden hiçbir şekilde haberi olmadığını, evin kontratını ve kira bedeli görünen belgeleri bana gönderdi. Aslında evin kirası ve bütün giderlerini ben ödüyormuşum. Bununla alakalı da savcılığa gelerek ev arkadaşlarım hakkında suç duyurusunda bulundum. Herkese buradan seslenmek istiyorum. Özellikle İstanbul'a gelecek olan veya şehir dışına okul için gittiğinde eve ihtiyacı olan insanlara iyice araştırmalarını öneriyorum. Başında araştırsınlar. İnsanlara güveniyorum diyerek, araştırmamazlık yapmayın. Maddi zararımı geçtim. Çünkü 35-40 bine yakın sadece maddi zararım var. Manevi zararı bana daha fazla oldu" dedi.

"BEN FATURALARIN TUTARINA BİLE BAKMIYORDUM"

Görgen, "Benim eve ilk girdiğimde kira bedeli 1700 lira denilmişti. Bana Ali, 'kirayı ikiye böleceğiz ve sen 1300 lira vereceksiniz' demişti. Bende kabul edip 1300 lira ödemeye başladım. Daha sonrasında Yiğit askerden geldi. Bu seferde kirayı üçe böleriz dediler. Kiraya zam geldiğini, 4-5 bin olduğunu söylediler. Ev sahibi de iyiliğinden dolayı 1800 lira olan kirayı, 3 bin lira yapmış evin kirasını. Ama bana söylenen rakam önce 5 bindi, sonra 4 bin oldu. Zaten burada kuşkulanmaya başladım. 5 bin dediklerinde kirayı ben 2 bin 500 lira olarak ödemeye başladım. Yiğit evleneceğini söyleyip sadece faturaları ödemek istediğini söyledi. Ben de işlerimin çok yoğun olmasından ve onlara güvendiğimden dolayı çok fazla sorgulamadım. Ben faturaların tutarına bile bakmıyordum. 'Fatura tutarı bu kadar, ait tutarı bu kadar' diyorlardı, hepsi yalanmış" diye konuştu.