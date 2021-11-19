Orman ve göl ekosistemini barındırdığı için alanın milli park ilan edildiğini belirten Eryiğit, "Gölün eşsiz bir peyzaj bütünlüğü var. Kovada Gölü Milli Parkı, fauna ve flora için önemli, biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir alanımız. Bitkiler açısından alanda yapılan en son çalışmalarda, 361 bitki türü tespit edilmiş, bunun 28'i endemik tür" diye konuştu.