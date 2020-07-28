AA

Söz konusu dönem itibarıyla kuruma 64 bin 241'i yerli olmak üzere toplam 71 bin 753 marka başvurusunda bulunulurken, yerli marka başvuru oranı yüzde 89,5 olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yerli marka başvuruları yüzde 20, toplam marka başvuruları yüzde 17,3 ve yerli patent başvuruları yüzde 16,2 artış gösterdi.

Bu dönemde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,5 artışla 1705'i yerli olmak üzere 1733 faydalı model başvurusu yapıldı. Yerli faydalı model başvuru oranı da yüzde 98 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında TÜRKPATENT'e 159 yeni coğrafi işaret başvurusu yapıldı.

Söz konusu dönemde 18 bin 212'si yerli, 498'i yabancı, 2 bin 20'si Lahey sistemi üzerinden uluslararası başvuru olmak üzere toplam 20 bin 730 tasarım başvurusu gerçekleştirildi. Yerli tasarım başvurusu oranı yüzde 87,9 olarak kayıtlara geçti.

KOVİD-19 BAŞVURULARI ETKİLEMEDİ

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, sınai mülkiyet alanında yapılan çalışmalarla farkındalığın arttığını, bu farkındalıkla birlikte başvuru sayılarında ciddi artışlar olduğunu söyledi.

Asan, 2002-2003'te Türkiye'de bir yılda yapılan patent başvurusunun bugün 2 haftada yapıldığını belirterek, Kovid-19 sürecini de içinde barındıran bu yılın 6 ayında başvuruların arttığına dikkati çekti.

TÜRKPATENT'in patent, marka ve tasarım başvuru sayılarına göre, dünyada ilk 10 patent kurumundan biri olduğunu anlatan Asan, "2002 yılında Türkiye'de yıllık yapılan patent başvurusu sayısı yaklaşık 400 adetti. Yerli patent başvurularında, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 172 sayısına ulaştık. Pandemiye rağmen geçen yıla göre yüzde 16'lık bir artış var, bu sayının yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Asan, 2017'den bu yana Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde hizmet veren TÜRKPATENT'in 23 uluslararası otoriteden biri olduğunu ifade ederek, "TÜRKPATENT 2020 yılında en çok uluslararası patent araştırma raporu düzenleyen uluslararası araştırma ve inceleme otoriteleri (ISA) arasında 9'uncu sırada yer alıyor. Yıl sonuna doğru daha üst sıralara çıkacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

BAŞVURULARDA İSTANBUL İLK SIRADA

İllerden yapılan başvurulara ilişkin de bilgi veren Asan, marka, patent ve tasarım alanında en çok başvurunun İstanbul'dan yapıldığını bildirdi.

Asan, İstanbul'u patent başvurularında Ankara ve Bursa'nın, marka başvurularında Ankara ve İzmir'in, tasarım başvurularında da Kayseri ve Bursa'nın takip ettiğini dile getirdi.

İLK ÜÇ KURULUŞ

Ocak-haziran dönemine ilişkin "sınai mülkiyet verileri" ile en fazla yerli patent başvurusu yapan firma ve kuruluşlar hakkında da bilgileri paylaşan Asan, yılın ilk yarısında, TÜRKPATENT verilerine göre, Arçelik'in 98 başvuruyla birinci, Vestel'in 60 başvuruyla ikinci, Turkcell'in 45 başvuruyla üçüncü sırada yer aldığını söyledi.