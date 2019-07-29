Bursa’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 65 yaşındaki adam tarla yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişiye kurşun yağdırdı. Şahıslardan biri hayatını kaybederken diğeri de ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sıkıntıları olduğu belirtilen 65 yaşındaki Rüstem Ö. birkaç yıl önce karıştığı ölümlü bir trafik kazası sonrası cezaevine girdi. Bu süre zarfında Rüstem Ö.’nün köydeki tarlalarını Mustafa Toğrul (60) ile Ali Kesel (65) işlemeye başladı.

Ali Kesel ağır yaralandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra Kesel ve Toğrul’a husumet beslemeye başlayan Rüstem Ö., dün akşam saatlerinde tarla yüzünden tartıştığı 2 kişiye yanındaki tabancayla kurşun yağdırdı. Olaydan sonra Rüstem Ö. aracıyla kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelleri Toğrul’un hayatını kaybettiğini tespit ederken ağır yaralı Kesel’i ise en yakın hastaneye sevk etti.

Polis tarafından yakalanan şüpheli Rüstem Ö. jandarma ekiplerine teslim edildi.