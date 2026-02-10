Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Köye bırakılan kaçak göçmenlerden 1'i soğuktan öldü!

        TIR’la getirilip, köye bırakılan düzensiz göçmenler yakalandı; 1 göçmen hipotermiden öldü

        Düzce'de TIR'ın dorsesinden indirilerek köye bırakılan 28 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Baygın halde bulunan Afgan uyruklu düzensiz göçmenlerden 1'i hipotermiden (soğuktan) yaşamını yitirirken, 1 göçmenin ise hastanede tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 20:50 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köye bırakılan kaçak göçmenlerden biri soğuktan öldü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'deki olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Kutlu köyü mevkiinde meydana geldi. Bir TIR’ın dorsesinden düzensiz göçmenlerin indirildiği ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan aramada 2’si baygın halde 28 düzensiz göçmen yakalandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Afganistan uyruklu iki kaçak göçmenden N.A.’nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, diğeri ise sağlık ekibi tarafından sevk edildiği hastanede tedavi altına alındı.

        İlk belirlemelere göre hipotermiden yaşamını yitirdiği belirlenen N.A.’nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        26 düzensiz göçmen işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Yapılan çalışmada düzensiz göçmenleri taşıyan TIR’ın sürücüsü O.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar müdahale etti

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde tabancayla 14 el ateş edilen park halinde otomobildeki O.B. (29), ağır yaralandı. Yaklaşık 200 metre yürüyerek geldiği halı sahanın önünde yere yığılan O.B'ye, maçtan çıkan doktorların müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı