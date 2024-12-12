Köylere geri dönüşle üretimi her yıl artıyor

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde köylere geri dönüşler sayesinde tescilli horoz kuru fasulyesinin üretimi her geçen yıl artıyor.

Peri Suyu'ndan gelen doğal su ile yetiştirilen horoz çeşidi kuru fasulye, asırlık ata tohumundan üretiliyor.

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Yaklaşık 20 dakikada pişmesi, kabuklanma yapmaması ve lezzeti ile büyük ilgi gören kuru fasulyenin 2021 yılında coğrafi işaret tescili almasının ardından üretim ve verimin artması için devlet tarafından çiftçilere destekler sunuluyor.

.png Kaymakamlık ile Tarım ve Orman Müdürlüğünün çiftçilerin toprağını işlemesi adına yaptığı çalışmalar sonucunda da köylerine geri dönen vatandaşlar, tescilli horoz kuru fasulyesinin üretimini yapıyor. REKLAM İlçeye bağlı Dinarbey, Elmalı, Kaboğlu, Güzgülü, Eskibalta, Karapolat, Yeşilgöl ve Kabayel köylerinde geri dönüşler sayesinde kuru fasulyenin üretimi arttı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat mühendisi Özlem Eneze, ekim öncesinden hasada kadar sürekli sahada kontrolleri yaparak çiftçilere gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını söyledi. Üreticilere tohum ve tarım aletleri için hibe destekleri sunulduğunu anlatan Eneze, bunun neticesinde üretim kapasitesinin arttığını kaydetti. Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 hibeli horoz kuru fasulye tohumunu dağıtması sayesinde verimde artış sağlandığını kaydeden Eneze, şöyle konuştu:

.png "2021 yılında 350 dekar ile üretime başladık, bu yıl ise 800 dekara çıktı. Geçen yıl bir dekara düşen verimimiz 250 kilogram iken 2024 yılında bu 270 kilograma yükseldi. Geçen yıl 73 olan üretici sayımız bu yıl 100'e çıktı. Bunlar sadece kayıt altında olanlar. Kayıt dışı da bu üretimi yapan vatandaşlarımız bulunuyor. Geçen yıl ilçede 150 ton olan üretim bu yıl 216 ton oldu. Geçen sene Tarım ve Orman Bakanlığımızca ilçemize yüzde 100 hibeli ekim makinesi ve çapa makinesi verildi. Eskiden elle serpme usulüyle tohum ekiliyordu. Destekle tohum verim kaybını önlemek istiyoruz."

REKLAM .png Eneze, yüzde 100 ilaç desteğiyle de verimin arttığını anlatarak, gelecek yıl tescilli fasulyede ekilen alanı ve dekara düşen verimi artırmayı hedeflediklerini bildirdi. .png "Destekler sayesinde köylere geriye dönüşleri de sağlıyoruz. Göç eden vatandaşlardan talepler geliyor. İl dışından hatta yurt dışından bile gelen vatandaşlar üretim yapacağını söylüyor." ifadelerini kullanan Eneze, ayrıca yürüttükleri çalışmalarla modern üretimi de yaygınlaştırmayı istediklerini sözlerine ekledi.

.png Aydın'da 50 yıl yaşadıktan sonra ailesiyle ilçeye bağlı Dinarbey köyüne dönen 65 yaşındaki Alişan Açığ da köyünde fasulye üretimi yaptığını belirtti. .png Sakin olan köyünde stresten uzaklaştığını ifade eden Açığ, şöyle devam etti: "Torunlarım memleketini bilsinler, unutmasınlar istedim. Buranın kendine has bir yaşam şekli, töreleri, kültürü var. En azından bu kültürü de geleceğe taşısınlar, en büyük amacım bu. Bu yılki üretimimiz beklentimize cevap verdi. Bu sene oldukça iyiydi. İmkanı olan herkes memleketine gelip üretim yapsın. Neden araziler boş kalsın?"

REKLAM .png Üretici Seral Açığ da köyden Aydın'a gelin gittiğini, sonra yeniden köylerine dönüş yaparak kuru fasulye üretimine başladıklarını söyledi. .png Bu yıl çok güzel ürün elde ettiklerini dile getiren Açığ, "Mutluyuz burada. Herkes kendi coğrafyasına gelsin üretim yapsın. Gerçekten güzel bir şey, toprakla uğraşmak ve üretim yapmak. Gelmek isteyen herkes memnun kalır, mutlu olur çünkü kendi işini yapmak kadar güzel hiçbir şey yoktur. İşimizin patronuyuz" ifadelerini kullandı.