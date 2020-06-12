İHA

Sivas kent merkezine 94 kilometre uzaklıkta bulunan Mağara Köyü'nde, yaklaşık 2 bin rakımlı bir tepenin zirvesinde, yer altına inen gizemli bir tünel bulundu.

İHA'nın haberine göre birçok mağaranın bulunduğu bölgede, köy sakinleri tarafından bulunan el yapımı tünelin bir yer altı şehrine açıldığı düşünülüyor.

Köy sakinleri kimler tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen tünelin araştırılmasını istiyor.

Bölgede yaşayan Feramuz Yıldırım, söylentilere göre tünelin yer altına şehrine indiğini belirterek, “Mağara Köyü'nde tahmini iki bin rakımlı tepede bulunan 80 basamaktan oluşan bir mağaradayız. Mağara hakkında bir bilgimiz yok ama söylentiye göre yer altı şehriymiş burası. İnsanlar elleriyle oyarak yapmış gibi duruyor. Mağaranın içerisinde merdiven şeklinde basamaklar var” dedi.

ARAŞTIRILMASINI İSTİYORLAR

Yıldırım, burasının yetkililer tarafından araştırılması gerektiğini belirterek, “Gördüğünüz mağara 80 basamaktan oluşuyor, 100 metre aşağıya kadar iniyor. Bazı arkadaşlar bu mağarayla uğraşmış. Vatandaşlar burasının altında yer altı şehri olduğunu söylüyorlar. Tünelin bilim insanları ve arkeologlar tarafından araştırılmasını rica ederiz. Merdivenler tam olarak belli, güzel bir görüntüsü var. 80 basamak sayılmış. Burası elle yapılmış. Burayı köylüler bulmuş. Tünelin altını ben de merak ediyorum. İlk gördüğümde ben de şaşırdım” diye konuştu.