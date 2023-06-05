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Köyü istila ettiler, ekipler çalışma başlattı!

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde, sayıları binleri aşan çekirge, evler ve tarım arazilerini istila etti. Tarla ve bahçelere zarar veren türünün "yeşil çekirge" olduğu tespit edilen çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı

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DHA

  • Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Çevrepınar köyünde evleri ve tarım arazilerini çekirgeler istila etti. 
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler

    Bahçelerdeki biber, domates, fasulye gibi mahsulleri yiyerek yok eden çekirgeler için İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler

    Yapılan incelemelerde sayıları binleri aşan türün, Türkiye'nin tüm bölgelerinde olan `yeşil çekirge´ olduğu tespit edildi.
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler

    Ekipler ilaçlama çalışması yaptı. Ancak yoğun yağışlar ilacın etkisini azaltınca mücadele sonuç vermedi.
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler

    Şiran İlçe Tarım Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada, ilçede daha önce de çekirge istilası görüldüğü belirtildi. Çekirgelere karşı ilaçlama çalışmasının sürdürüldüğü, ancak yağışların mücadeleyi olumsuz etkilediği bildirildi. Açıklamada, yağışların durmasıyla yeniden bölgede kapsamlı ilaçlama çalışmalarının yapılacağı ifade edildi.
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler

    Köy muhtarı Seyfettin Nazlı, ilaçlı mücadeleden yağış nedeniyle fayda alınamadığını belirterek, "Köyümüzde çekirgeler başımızı bela oldu. Sinek kadar büyüklükteler, ekinlere zarar veriyor. Bu sıkıntı daha önce diğer köylerde de yaşanmıştı. Ekipler o zaman müdahalede bulunarak, çekirge istilasını durdurdular. Köyümüzde son dönemde çekirgeler yoğunlaştı. Yeterli ekipmanımız, ilaç pompası olmadığı için istilanın önüne geçemedik. Yeterli ilaçlamalar yapıldı ancak havalar aşırı yağışlı geçmesi, ilaçlamalardan fayda alınmasına engel oldu. Havaların düzelmesiyle birlikte gerekli çalışmaları yeniden yapacaklar" dedi.
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler

    Köylülerden Hanım Yılmaz da "Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkarken ilk önce kapıya tekme atıyorum ki; 'çekirgeler düşsünde dışarı çıkalım' diye. Çamaşır asamıyorum. İnsanın eli ayağı da kaşınıyor. Umarız bir çare bulunur" diye konuştu.
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler
  • Gümüşhane'nin Çevrepınar köyünü istila ettiler! - En son haberler

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