Köy muhtarı Seyfettin Nazlı, ilaçlı mücadeleden yağış nedeniyle fayda alınamadığını belirterek, "Köyümüzde çekirgeler başımızı bela oldu. Sinek kadar büyüklükteler, ekinlere zarar veriyor. Bu sıkıntı daha önce diğer köylerde de yaşanmıştı. Ekipler o zaman müdahalede bulunarak, çekirge istilasını durdurdular. Köyümüzde son dönemde çekirgeler yoğunlaştı. Yeterli ekipmanımız, ilaç pompası olmadığı için istilanın önüne geçemedik. Yeterli ilaçlamalar yapıldı ancak havalar aşırı yağışlı geçmesi, ilaçlamalardan fayda alınmasına engel oldu. Havaların düzelmesiyle birlikte gerekli çalışmaları yeniden yapacaklar" dedi.