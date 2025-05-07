Çeşitli spor dallarını ilçenin farklı mahallelerine götüren Konyaaltı Belediyesi, bu kez de bisiklet şenliğine ev sahipliği yapacak. Antalya Kent Konseyi'nin de iş birliğinde bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan "Köyüm Bisiklete Biniyor Şenliği", 11 Mayıs Pazar günü Çakırlar Pazar Yeri'nden başlayarak Gökçam İlkokulu'nda sona erecek.

11 kilometrelik parkur boyunca doğayla iç içe sürecek etkinliğin rotasında; Karatepe, Doyran, Doyran Dağ, Doyran Çamlıbel, Çakırlar, Bahtılı, Gökçam ve Kır Mahalleleri yer alacak. Hem çocuklara hem de yetişkinlere doğada spor yapma imkan sunacak şenliğin sonunda katılımcılara keşkek ve pişi ikramı da yapılacak ve bunun yanı sıra çeşitli hediyeler de verilecek.