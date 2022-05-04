2022 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti henüz belli olmadı. Bu seneki KPSS başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için ise 90 TL sınav ücreti yatırılmıştı.