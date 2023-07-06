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Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzunda yer alan bilgiler ışığnda tercihlerini gerçekleştirilecekler. İşte, KPSS-2023/1 tercih kılavuzu, tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri ile ilgili detaylar...