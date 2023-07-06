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        KPSS 2023/1 tercih kılavuzu: 2023 KPSS 2023/1 tercihleri nasıl yapılır?

        KPSS 2023/1 tercih kılavuzu paylaşıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atama için tercihler başladı. Adaylar, tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirebilecek. İşte, "KPSS-2023/1 tercih nasıl yapılır, kadro-branş dağılımı kontenjanları nasıl?" sorusunun yanıtına dair detaylar...

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 11:52
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        Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzunda yer alan bilgiler ışığnda tercihlerini gerçekleştirilecekler. İşte, KPSS-2023/1 tercih kılavuzu, tercih tarihleri ve kontenjan bilgileri ile ilgili detaylar...

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        KPSS-2023/1 TERCİH TARİHLERİ

        Adaylar KPSS-2023/1 tercihlerini 6-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecekler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 13 Temmuz 2023 günü, saat 23.59'da sona erecek. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır.

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        KPSS-2023/1 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? 

        Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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        Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2'de ön lisans mezunlarının, Tablo-3'te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

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        Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.

        KPSS-2023/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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        KPSS-2023/1 TERCİH SÜRECİ İLE İLGİLİ DİĞER KILAVUZLARA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN

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