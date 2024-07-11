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        Haberler Bilgi Yaşam KPSS 2024/1 tercihleri başladı! 2024/1 KPSS tercihleri nasıl yapılır, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

        KPSS 2024/1 tercihleri başladı! 2024/1 KPSS tercihleri nasıl yapılır, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

        Kamu kurumlarında görev yapmak isteyen adayları yakından ilgilendiren KPSS 2024/1 tercih kılavuzu yayınlandı. Kadrolara KPSS puanıyla tercih yapılacak. Peki 2024/1 KPSS tercihleri nasıl yapılır, nereden başvurulur? İşte KPSS tercih ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 15:06 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:06
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        KPSS 2024/1 tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. İşte KPSS tercih başvuru ekranı

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        KPSS-2024/1 TERCİHLERİ EKRANI AÇILDI

        KPSS tercih tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre KPSS-2024/1: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 1. Yerleştirme kapsamında başvurular 11-18 Temmuz tarihlerinde alınacak.

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        Konuyla ilgili olarak ÖSYM'den gelen açıklama şu şekilde:

        "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır.

        Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 11 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00'de başlayacak ve 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

        Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir."

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        KPSS 2024/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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