Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem KPSS 2026 BAŞVURU TARİHİ || ÖSYM KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları

        KPSS 2026 BAŞVURU TARİHİ || ÖSYM KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları

        KPSS 2026 başvuruları ne zaman? ÖSYM tarafından sınav takviminin açıklanmasının ardından başta belirtilen soru cevabını buldu. Hemen belirtelim ki Temmuz ayı içerisinde KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim sınavları başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 12:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı ve KPSS Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri Temmuz ayının gelişiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. ÖSYM tarafından merak edilen sınav takviminin ilan edilmesiyle birlikte sorgulanan sorular da cevabını buldu. Peki, KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabı ile iligli detaylar...

        2

        KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

        KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacaktır.

        KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır.

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

        3

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

        KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir.

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

        KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecektir.

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

        KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

        KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacaktır.

        KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 28 Haziran 2026 (Ortadoğu Krizi Havacılığı Nasıl Etkiledi?)

        Sefer güvencesi nasıl sağlanıyor? Kriz yönetimi nasıl işliyor? Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan oluyor. Airport Habertürk TV'de.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        "Askeri hastaneler yeniden açılmalı"
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        2 belediye başkanına soruşturma izni
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Tapu işlemlerinde yeni dönem
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Galatasaray'dan Can Uzun operasyonu!
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Bacakları şişenler dikkat! Her neden masum değil
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Maktulün yaşı 16... 13 yaşındaki çocuk bıçakla öldürdü!
        Önce dua sonra secde!
        Önce dua sonra secde!
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Paşinyan'dan İsrail'in 1915 kararına dair açıklama
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        Mezar yeri bakılırken resimle yeniden doğdu
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        ABD ve İran Doha'da görüşecek mi?
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        10 ilde 71 şüpheliye sahte altın operasyonu!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Karadeniz zekası ayıya karşı!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        Almanya'daki silahlı saldırının sebebi belli oldu!
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        'Dünyanın en güzel kızı' evlendi
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Lewandowski'nin Antalya tutkusu
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Paris sokaklarında garip manzara!
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Boşanma sonrası ilk açıklama
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Postacı gibi giyindi... Kimlik tespitli cinayet!
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?
        Futbol taraftarları neden atkı takıyor?