KPSS 2026 BAŞVURU TARİHİ || ÖSYM KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları
KPSS 2026 başvuruları ne zaman? ÖSYM tarafından sınav takviminin açıklanmasının ardından başta belirtilen soru cevabını buldu. Hemen belirtelim ki Temmuz ayı içerisinde KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim sınavları başvuru şartlarını ve tarihlerini araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı ve KPSS Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri Temmuz ayının gelişiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. ÖSYM tarafından merak edilen sınav takviminin ilan edilmesiyle birlikte sorgulanan sorular da cevabını buldu. Peki, KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabı ile iligli detaylar...
KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026
KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacaktır.
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacaktır.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün sınavı 12 Eylül 2026 tarihinde uygulanacaktır.
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün sınavı 13 Eylül 2026 tarihinde uygulanacaktır.
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026
KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 10 Ağustos 2026 tarihinde sona erecektir.
KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır.
KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacaktır.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecektir.
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır.
KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.
KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
KPSS DHBT sınavı 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacaktır.
KPSS DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacaktır.