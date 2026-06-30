KPSS 2026 BAŞVURU TARİHİ || ÖSYM KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte başvuru şartları

KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı ve KPSS Ortaöğretim sınav ve başvuru tarihleri Temmuz ayının gelişiyle birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. ÖSYM tarafından merak edilen sınav takviminin ilan edilmesiyle birlikte sorgulanan sorular da cevabını buldu. Peki, KPSS B Grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların cevabı ile iligli detaylar...