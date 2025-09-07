KPSS maratonu Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile başladı. Sınavın sona ermesinin ardından KPSS puan hesabı yapılmaya başlandı. Sınav sonuçları, bilindiği gibi sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu. Peki, KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile nereye girilir, kaç puanla memur olunur? İşte detaylar...