1 Şurada Paylaş!









KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde üç oturum olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzelenen 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ilk oturumu için artık nefesler tutulmuş durumda. Peki, KPSS Alan sınavı saat kaçta bitiyor ve kaç saat sürüyor? İşte, konuya dair bilgiler...