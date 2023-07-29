KPSS Alan sınavı saat kaçta başlıyor? 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı kaç dakika?
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi sınavı bugün düzenleniyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Alan Bilgisi sınavı 1. oturumu 29 Temmuz yani bugün saat 10.15'de başlayacak. 3 oturumdan oluşan sınava dair en çok araştırılan sorulardan biri de "KPSS Alan sınavı saat kaçta bitiyor, kaç dakika sürüyor?" oldu. İşte, ÖSYM 2023 KPSS Alan Bilgisi sınavı detayları...
KPSS Alan Bilgisi sınavı 29-30 Temmuz tarihlerinde üç oturum olarak gerçekleştirilecek. ÖSYM tarafından düzelenen 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı ilk oturumu için artık nefesler tutulmuş durumda. Peki, KPSS Alan sınavı saat kaçta bitiyor ve kaç saat sürüyor? İşte, konuya dair bilgiler...
KPSS ALAN BİLGİSİ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri), 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 1. oturumu saat 10.15'te başlayıp 12.45'te sona erecek.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) 29 Temmuz 2023'te uygulanacak. KPSS alan bilgisi sınavı 2. oturumu saat 14.45'te başlayıp 17.15'te sona erecek.
KPSS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Alan Bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri çoktan seçmeli 120 soru için adaylara 150 dakika verilecek.
2. oturum hukuk, iktisat, maliye alanlarından yapılacak ve 120 soru için 150 dakika süre verilecek.
3. oturum işletme, muhasebe, istatistik alanlarında yapılacak. 120 soru için 160 dakika verilecek.