KPSS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? soruları memur olma hayali kuranların tarafından yakından takip ediliyor. Lisans, ön lisans, ortaöğretim KPSS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınıyor. KPSS lisans başvurusunda bulunmak isteyenler TC kimlik numaraları ve aday şifeleriyle başvurularını yapabilecekler. Başvurusunu tamamlayan adaylar Eğitim Bilimleri, Genel Kültür-Genel Yetenek, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayabilecek. ÖSYM sınav takvimi ile lisans, alan bilgisi, genel kültür genel yetenek sınavları farklı günlerde uygulanacak. İşte, 2022 KPSS başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu...