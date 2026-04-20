KPSS başvuru takvimi: 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?
2026 KPSS başvuru tarihleri, sınava hazırlanan adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olmak üzere farklı oturumlar halinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmayı planlayan binlerce aday, başvuru sürecine ilişkin detaylar için ÖSYM'nin yayımladığı takvimi yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde başlayacak? İşte tüm detaylar...
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci, adayların gündeminde yer almaya devam ediiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek sınav lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olmak üzere farklı oturumlarda uygulanacak. Sınava katılmayı planlayan binlerce aday, başvuru tarihlerini kaçırmamak için ÖSYM’nin yayımlayacağı resmi sınav takvimine odaklanmış durumda. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınav oturumları hangi tarihlerde yapılacak? İşte tüm ayrıntılar...
KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ
2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.
Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURU TAKVİMİ
2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.
Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak
Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.
DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.