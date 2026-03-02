Devlet kadrolarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği 2026 KPSS takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen programa göre bu yıl Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumları ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri kesinleşirken, adayların başvuru işlemlerini belirlenen süre içinde AİS ekranı üzerinden tamamlaması gerekecek. İşte 2026 KPSS sınav ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...