        KPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2026 KPSS takvimi açıklandı! KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

        KPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2026 KPSS takvimi açıklandı!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) ilişkin tarihler netleşti. Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki oturumların sınav ve başvuru süreçleri belli oldu. Genel Yetenek–Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı açıklanırken, başvuruların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacağı duyuruldu. İşte 2026 KPSS'ye dair merak edilen takvim detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Devlet kadrolarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği 2026 KPSS takvimi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen programa göre bu yıl Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim oturumları ayrı ayrı gerçekleştirilecek. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarının tarihleri kesinleşirken, adayların başvuru işlemlerini belirlenen süre içinde AİS ekranı üzerinden tamamlaması gerekecek. İşte 2026 KPSS sınav ve başvuru sürecine ilişkin tüm ayrıntılar...

        2

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        3

        2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        5

        2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

