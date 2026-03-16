        KPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2026 KPSS takvimi: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği 2026 KPSS takvimini yayımladı. Açıklanan programa göre Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyindeki oturumların sınav ve başvuru tarihleri netleşti. Genel Yetenek–Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarının hangi tarihlerde yapılacağı belirlenirken, adayların başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştireceği duyuruldu. İşte 2026 KPSS sürecine ilişkin tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2026 - 19:57 Güncelleme:
        1

        Kamu personeli olma hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği 2026 KPSS takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Yayımlanan takvimle birlikte Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeylerinde yapılacak sınavların tarihleri ile başvuru süreçleri belli oldu. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri kesinleşirken, adayların başvurularını belirlenen tarihler arasında ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlaması gerekecek. 2026 KPSS’ye ilişkin sınav ve başvuru takvimi haberimizde…

        2

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        3

        2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        4

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        5

        2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

