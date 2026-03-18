        Haberler Bilgi Gündem KPSS başvuru ve sınav tarihleri: 2026 KPSS takvimi: KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman başlıyor?

        KPSS ne zaman? KPSS başvuru ve sınav tarihleri

        Kamuya atanma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren adaylar için 2026 KPSS süreci netlik kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin açıkladığı sınav takvimiyle birlikte lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek oturumların tarihleri ve başvuru dönemleri belli oldu. Genel Yetenek–Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınavlarının hangi gün yapılacağı açıklanırken, başvuruların her yıl olduğu gibi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınacağı bildirildi. İşte 2026 KPSS sürecine ilişkin tüm detaylar…

        Giriş: 18.03.2026 - 22:17 Güncelleme:
        2026 yılında kamu personeli olmak isteyen adayların beklediği KPSS takvimi yayımlandı. ÖSYM tarafından duyurulan programa göre farklı eğitim seviyelerine yönelik sınav tarihleri kesinleşirken, başvuru sürecine ilişkin detaylar da paylaşıldı. Genel Yetenek–Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tarihleri belirlenirken, adayların işlemlerini belirlenen tarihler arasında AİS platformu üzerinden tamamlaması gerekecek. 2026 KPSS’ye ilişkin sınav ve başvuru takvimi haberimizde…

        2026-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde duyurulacak.

        2026-KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12 - 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde yayımlanacak.

        2026-KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"