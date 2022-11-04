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KPSS ön lisans branş sıralaması açıklandı mı?

KPSS ön lisans sonuçlarının 3 Ekim Perşembe günü açıklanmasının ardından gözler KPSS ön lisans branş sıralamalarına çevrildi. Heyecan içinde beklenen branş sıralaması için ÖSYM'nin son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

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  • KPSS branş sıralaması bekleniyor! ÖSYM 2022 KPSS önlisans branş bazında sıralaması açıklandı mı? KPSS önlisans branş sıralaması sorgulama

    KPSS ön lisans sınavı için heyecan sona erdi. Sonuçların açıklanmasıyla KPSS ön lisans branş sıralamasının nereden ve nasıl sorgulanacağı merak konusu oldu. İşte ÖSYM ile KPSS ön lisans branş sıralaması sorgulama ekranı...
  • KPSS branş sıralaması bekleniyor! ÖSYM 2022 KPSS önlisans branş bazında sıralaması açıklandı mı? KPSS önlisans branş sıralaması sorgulama

    KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

    KPSS önlisan branş sıralamasıyla ilgili henüz bir duyuru yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

    KPSS 2022 ÖN LİSANS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KPSS branş sıralaması bekleniyor! ÖSYM 2022 KPSS önlisans branş bazında sıralaması açıklandı mı? KPSS önlisans branş sıralaması sorgulama

    BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

    Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

    Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

    Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
  • KPSS branş sıralaması bekleniyor! ÖSYM 2022 KPSS önlisans branş bazında sıralaması açıklandı mı? KPSS önlisans branş sıralaması sorgulama

    Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır. MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek, adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir.

    Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

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