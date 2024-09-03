KPSS maratonunda geriye sadece bir sınav kaldı; Din Hizmetleri Alan Bilgisi. 22 Ağustos'ta geç başvuru günü tamamlanan sınava gerim sayım başladı. ÖSYM, DHBT için gereken tüm detayları takviminde paylaştı. İşte, 2024 KPSS DHBT sınav ve sonuç tarihi...