2022 KPSS GEREKLİ BELGELER VE YASAK EŞYALAR LİSTESİ

2022 KPSS için sayılı saatler kaldı. KPSS için sınav salonlarına girişte gerekli belgelerin neler olduğu merak ediliyor. Belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklar. KPSS sınav binalarına gerekli belgelerin haricinde eşya alımı yapılmayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda istenilen belgeler ve kalem silgi verilip verilmeyeceği ile ilgili açıklama yapıldı. KPSS 2022 sınav kılavuzunda yer alan bilgilere göre, kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Öte yandan sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacak.