KPSS 85 puanla nereye girebilirim? ÖSYM ile 85 KPSS Lisans puanı ile hangi kurumlara atanırım?
2025 KPSS Lisans maratonu tamamlandı. Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu 7 Eylül'de; Alan Bilgisi Oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar 85 puan ile hangi kurum ve kadrolara yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Tahmini olarak puanlarını hesaplayanlar 85 KPSS Lisans puanı ile girilebilecek kurumları merak ediyor. Peki, 2025 KPSS 85 puanla nereye girebilirim, hangi kurumlara atanırım? İşte detaylar.
2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu 7 Eylül’de düzenlendi. Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. Böylece KPSS Lisans maratonu sona erdi. Sınav stresini geride bırakan adaylar puan hesaplama işlemlerine başladı. Memur olmak isteyenler, 2025 KPSS atama puanları ile birlikte kendilerine en uygun kurumları merak ediyor. Bu noktada 85 KPSS Lisans puanı ile girilebilecek kurumlar sorgulanıyor. Peki, KPSS 85 puanla nereye girebilirim, hangi kurumlara atanırım?
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre 2025 KPSS Lisans sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
2025 KPSS LİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025 KPSS Lisans tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Sınav sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı bilgisi göz önünde bulundurulduğunda tercih takviminin Kasım ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.
2025 KPSS LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait A Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
Ancak 2025 KPSS Lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.
KPSS 85 PUAN İLE NEREYE GİREBİLİRİM?
2025 KPSS atama puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS tercih kılavuzu ile atama puanları netlik kazanacak.
Ancak memur adayları 2024 KPSS atama kılavuzundan yola çıkarak, atanmak istedikleri kurumların puanına bakabilir.
KPSS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2025 KPSS sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.