2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu 7 Eylül’de düzenlendi. Alan Bilgisi Sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum şeklinde uygulandı. Böylece KPSS Lisans maratonu sona erdi. Sınav stresini geride bırakan adaylar puan hesaplama işlemlerine başladı. Memur olmak isteyenler, 2025 KPSS atama puanları ile birlikte kendilerine en uygun kurumları merak ediyor. Bu noktada 85 KPSS Lisans puanı ile girilebilecek kurumlar sorgulanıyor. Peki, KPSS 85 puanla nereye girebilirim, hangi kurumlara atanırım?