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KPSS başvuruları bugün başlıyor! İşte 2023 KPSS Lisans başvuru ekranı

Lisans KPSS başvuru ekranı araştırmaları hız kazandı. Kamuda memur olma hayaliyle sınava katılım sağlayacak olan adaylar, Temmuz ayında Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT sınavlarına katılacak. Adaylar KPSS Lisans başvurularını 16 ile 29 Mayıs günleri arasında gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT Lisans KPSS başvuru ekranı...

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  • KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI | 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT Lisans KPSS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans başvuruları, 16 Mayıs Salı günü alınmaya başlanıyor. Lisans düzeyindeki Genel Yetenek – Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, Lisans KPSS başvuru ekranını sorguluyor. Lisans KPSS başvuruları ÖSYM AİS sistemi https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte 2023 Lisans KPSS başvuru ekranı ve başvuru kılavuzu...
  • KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI | 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT Lisans KPSS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    KPSS BAŞVURULARI BAŞLIYOR!

    Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

    KPSS başvuru ücreti, kılavuzun yayınlanması ile birlikte belli olacak. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.
  • KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI | 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT Lisans KPSS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    2023 KPSS NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

    Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

    Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

    KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.
  • KPSS LİSANS BAŞVURU EKRANI | 2023 GY-GK, Eğitim Bilimleri, ÖABT Lisans KPSS başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

    KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

    Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.

    Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

    2023 LİSANS KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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