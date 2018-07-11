2018 KPSS Lisans sınavı için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Lisans düzeyi için hazırlık içinde olan adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürüyor. Lisans mezunlarının katılacağı 2018 KPSS Lisans sınavının detayları haberimizde. KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? 2018 KPSS Lisans sınavı ne zaman? İşte merak edilen soruların yanıtı..

KPSS LİSANS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2018 KPSS Lisans sınavının giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmazken, geçtiğimiz sınavlara bakacak olursak KPSS Lisans sınav yerlerinin, sınavdan bir önceki hafta adayların erişimine açılması bekleniyor.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN? 2018

ÖSYM'nin 2018 sınav takvimine göre, KPSS Lisans sınavı 29 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları ise 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019