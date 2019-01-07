- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
KPSS lisans sınav tarihi ne zaman? Sorusu memur olmak isteyen adaylar tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. KPSS lisans sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminde açıklandı. Peki, KPSS lisans sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar için haberimizi takip edin...
2019 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK
Sınav tarihi: 14.07.2019
Başvuru tarihleri: 03.05.2019- 15.05.2019
Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59
Sınav sonuç tarihi: 29.08.2019
KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (ALAN BİLGİSİ)
Sınav tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019
Başvuru tarihleri: 20 Temmuz 2019
Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59
Sınav sonuç tarihi:29 Ağustos 2019
KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN
Sınav tarihi: 21 Temmuz 2019
Başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019
Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59
Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019
KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)
Sınav tarihi: 28 Temmuz 2019
Başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019
Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59
Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019
KPSS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
2019-KPSS Lisans,
a) Genel Yetenek-Genel Kültür,
b) Eğitim Bilimleri,
c) Alan Bilgisi,
d) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT),
e) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)
oturumlarında yapılacaktır
2019-KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tüm adaylar için zorunludur. Diğer oturumlara katılmak adayın tercihine bağlıdır ancak, adayın atama için başvurmak istediği kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar mevcuttur. Örneğin; Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin 2019-KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.
KPSS LİSANS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet
aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli
bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.