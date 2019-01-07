KPSS lisans sınav tarihi ne zaman? Sorusu memur olmak isteyen adaylar tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. KPSS lisans sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminde açıklandı. Peki, KPSS lisans sınavı başvurusu nasıl yapılır? Ayrıntılar için haberimizi takip edin...

2019 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK

Sınav tarihi: 14.07.2019

Başvuru tarihleri: 03.05.2019- 15.05.2019

Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 29.08.2019

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (ALAN BİLGİSİ)

Sınav tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Başvuru tarihleri: 20 Temmuz 2019

Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi:29 Ağustos 2019

KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN

Sınav tarihi: 21 Temmuz 2019

Başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

Sınav tarihi: 28 Temmuz 2019

Başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019

Geç başvuru: 28.05.2019- 28.05.2019 23:59

Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019

KPSS SINAVI HAKKINDA BİLGİLER

2019-KPSS Lisans,

a) Genel Yetenek-Genel Kültür,

b) Eğitim Bilimleri,

c) Alan Bilgisi,

d) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT),

e) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT)

oturumlarında yapılacaktır

2019-KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu tüm adaylar için zorunludur. Diğer oturumlara katılmak adayın tercihine bağlıdır ancak, adayın atama için başvurmak istediği kurum ve kuruluşlar için katılmak zorunlu olduğu oturumlar mevcuttur. Örneğin; Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin 2019-KPSS Lisans’ın Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile DHBT’ye katılmaları zorunludur.

KPSS LİSANS SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak internet

aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr adresinden başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli

bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya tanımlanmış başvuru merkezlerinin birinden yapacaklardır

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