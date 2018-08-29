KPSS Lisans sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 31 Ağustos'ta açıklanması planlanan KPSS Lisans sonuçları 2 gün önceden yani bugün erişime açıldı. Aldıkları puanlara göre kamu kurumlarına tercih yapacak adaylar sonuçlarını merak ediyor. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden açıklandı. Peki, KPSS Lisans sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte 2018 KPSS Lisans sonuçları...

KPSS LİSANS VE ÖABT SONUÇLARI 2018!

ÖSYM tarafından KPSS Lisans ve ÖABT sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak erişebilecekler.

KPSS LİSANS VE ÖABT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



KPSS lisans sonuçları açıklandı. Adayları şimdi de tercih heyecanı sardı. Yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Fakat ÖSYM tarafından tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. KPSS tercih kılavuzu yayınlandığı an tercih tarihi de belli olmuş olacak.

B GURUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacak. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklar. Tercihlerin hangi tarihler de ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulaca.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecek. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması h-alinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacak. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ