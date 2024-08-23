KPSS lisans sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Gözler Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçlarına çevrildi. 14 Temmuz'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ile 20-21 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS lisans oturumlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar merakla bekleniyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? İşte KPSS sonuçları sorgulama ekranı...
KPSS lisans sonuçlar sorgulama ekranı araştırmaları artış gösteriyor. Oturumların tamamlanması sonrasında sonuçlar heyecan içinde bekleniyor. Bilindiği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024 KPSS lisans sonuç tarihi açıklanmıştı. İşte KPSS lisans sonuçları hakkında güncel bilgiler...
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS lisans takvimi sonrasında lisans sınavı sonuçları için tarih belli oldu.
Buna göre; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ve KPSS lisans oturumu sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak. KPSS lisans sonuçlarının sabah saatleri itibarıyla açıklanması bekleniyor.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar KPSS lisans sonuçlarına, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.
2024 KPSS SINAV TAKVİMİ
KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim: 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.