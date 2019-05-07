KPSS ne zaman? 2019 KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS sınav ücreti ne kadar? soruları adaylar tarafından büyük merak konusu oldu. KPSS sınav tarihlerinin belli olmasının ardından başvuru yapmak isteyen adaylar araştırıyor. İşte 2019 KPSS sınavına dair detaylar...

ÖSYM'DEN KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI AÇIKLAMASI

ÖSYM'den bugün yapılan açıklamada konu ile ilgili şu açıklamalara yer verildi:

"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında KPSS A Grubu ve Öğretmenlik yapılacaktır. 2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri, 14 Temmuz 2019 tarihinde, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ile KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 20 Temmuz 2019 tarihinde, KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 21 Temmuz 2019 tarihinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvuru işlemleri, 03-15 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Adayların tümü, 14 Temmuz 2019 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliği alanlarında 2019 yılında ilk defa Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapılacağından bu alanlara atanmak isteyen öğretmen adaylarının ilgili alanlarda 2019 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) girmeleri zorunludur.

KPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS’ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

KPSS 2019 SINAV ÜCRETLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 75,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 50,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 75,00 TL

2019 KPSS SORU VE CEVAPLARI

KPSS NE ZAMAN?

2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR,EĞİTİM BİLİMLERİ)



Sınav başvuru tarihleri: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 14 Temmuz 2019



Sınavın sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. gün



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 20 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. gün



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 21 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019



Kamu Personel Seçme Sınavı 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)



Sınav başvuru tarihi: 3 - 15 Mayıs 2019



Sınav tarihi: 28 Temmuz 2019



Sınav sonuç tarihi: 29 Ağustos 2019