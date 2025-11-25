Habertürk
Habertürk
        KPSS ne zaman? KPSS 2026 sınav ve başvuru tarihleri

        KPSS ne zaman? KPSS 2026 sınav ve başvuru tarihleri

        ÖSYM 2026 sınav tarihlerini duyurdu. ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından 2026 yılında yapılacak olan YKS, ALES, YDS, MSÜ ve DGS gibi sınavların tarihi açıklanmış oldu. Peki KPSS ne zaman, hangi tarihte, ayın kaçında uygulanacak?

        Giriş: 25.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 25.11.2025 - 13:09
        2026 yılında ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan en az birine girecek olan öğrenci adaylarının gündemindeki ÖSYM 2026 Yılı sınav takvimi bulunuyor. Önümüzdeki sene gerçekleşecek olan ve binlerce adayın katılım sağladığı YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL gibi sınavların tarihleri bu takvimle birlikle kamuoyuna duyurulurken sınavlara katılım sağlayacak adaylar ise bu tarihlere göre sınav hazırlıklarını gerçekleştirecek. İşte, KPSS tarihleri

        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU

        2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebiliyor.

        KPSS OTURUMLARI EYLÜL'DE YAPILACAK

        KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül'de,

        KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül'de,

        KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de,

        Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı(MEB-AGS) 12 Temmuz'da uygulanacak.

        KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KPSS lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. KPSS önlisans sonuçları, 30 Ekim, KPSS ortaöğretim sonuçları da 19 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

        ÖSYM 2026 KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KPSS lisans sınavı başvuru işlemleri 1-13 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. KPSS ön lisans sınavı başvuruları ise 29 Temmuz’da başlayacak ve 10 Ağustos’ta tamamlanacak. KPSS ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

