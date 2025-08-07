KPSS ne zaman? ÖSYM 2025 sınav takvimi ile KPSS Lisans Genel Kültür- Yetenek, Alan Bilgisi sınav tarihi

Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS tarihi araştırılıyor. KPSS 2025 sınavlarına katılım gösterecek adaylar için ÖSYM sınav takvimi rehber oluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür (GY-GK), Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları için başvurular tamamlandı. Peki, KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? İşte, ÖSYM takvimi ile 2025 Lisans KPSS sınav tarihleri