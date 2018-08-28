KPSS Ön lisans başvuru işlemleri için bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, başvuru işlemleri bugün itibariyle alınmaya başlandı. Üniversitelerin 2 yıllık bölümlerinden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS Ön lisans sınavı için başvuru tarihi ne zaman bitiyor? KPSS Ön lisans başvuru kılavuzu ile birlikte sınav detayları da belli oldu. Peki, KPSS Ön lisans başvuru nasıl yapılır? Sınav ne zaman yapılacak? İşte 2018 KPSS Ön lisans başvuru ile ilgili tüm detaylar...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU 2018

KPSS Ön lisans başvuru kılavuzu ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişebilecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Sınava , ön lisans programl arından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak , sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr yapabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

KPSS Ön lisans başvuru ücreti 60 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet ban kacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvu racak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e - İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka ka rtı ile de yatırılabilecek.

SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sınav 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak. Testler adaylara bir kitapçık halinde verilecek ve bir cevap kağıdı kullanılacak.

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