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        Haberler Bilgi Gündem KPSS ön lisans başvuruları devam ediyor! 2024 KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve başvuru ekranı ile KPSS sınav takvimi

        KPSS ön lisans başvuruları devam ediyor! 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı

        Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans başvuruları devam ediyor. Adayların 350 TL'lik sınav ücretini ödedikten sonra ÖSYM üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Ayrıca ilk başvuruyu kaçıranlar, 9-10 Temmuz'da da başvurularını yapabilecek. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2024 - 14:45 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:45
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        KPSS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Ön lisans mezunları için KPSS başvuruları 13 Haziran'da başladı ve halen sürüyor. Memur olmak isteyen adayların ÖSYM'nin web sitesi üzerinden ilgili tarihler arasında başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı...

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        2024 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        2024 KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak ve sınav saat 10.15'te başlayarak 130 dakika sürecek.

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        KPSS 2024 ÖNLİSANS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        KPSS Önlisans sınavı için başvurular 13 Haziran – 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak. Sınav, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sınava ilişkin sonuçlar 20 Eylül’de ilan edilecek.

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        2024 KPSS ÖN LİSANS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

        13 Haziran-2 Temmuz 2024 arasındaki başvuruyu kaçıran adaylar için geç başvuru günü 9-10 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Geç başvuru yapacak adayların, yüzde 50 daha fazla sınav ücreti ödemesi gerekecek.

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        ÖN LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

        KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

        KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor. Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

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