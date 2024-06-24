KPSS maratonu tüm hızıyla devam ediyor. Ön lisans mezunları için KPSS başvuruları 13 Haziran'da başladı ve halen sürüyor. Memur olmak isteyen adayların ÖSYM'nin web sitesi üzerinden ilgili tarihler arasında başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, 2024 KPSS ön lisans başvuru ekranı...