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KPSS ön lisans başvuruları başladı! KPSS ön lisans sınavına başvurular nasıl yapılır?

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen ön lisans mezunlarının katılacağı KPSS ön lisans sınavına başvurular başladı! Sınava katılmak isteyen adaylar başvuruların nasıl yapılacağını ve hangi tarihe kadar süreceğini araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans başvuruları başladı mı? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte KPSS ön lisans başvuruları hakkında detaylar...

28.08.2018 - 10:20 | Güncelleme:

ÖSYM tarafından düzenlenen ve kamu personeli olmak isteyen ön lisans mezunu vatandaşarın katılacağı KPSS ön lisans sınavına başvurular bugün başladı. Başvurular nasıl yapılacak? KPSS ön lisans sınavı ne zaman? İşte KPSS ön lisans başvurularına dair merak edilenler...

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başvurular, 28 Ağustos - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Bugün başlayan KPSS önlisans başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınacak. KPSS ön lisans sınavının yapılacağı tarih 4 Kasım 2018 olarak belirlendi. Sınav sonuçları 29 Kasım 2018 tarihinde adaylara yine ÖSYM tarafından duyurulacak.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.

* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.

** Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme/değişiklik bulunmayanlar. (Adayların ön lisans eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sisteminden (YÖKSİS) alınarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. Eğitim bilgileri Yükseköğretim Bilgi Sistemine (YÖKSİS) dahil olmayan adayların varsa ÖSYM Aday İşlemleri Sistemindeki eğitim bilgileri, başvuru ekranına yansıtılacaktır.). Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

KPSS ÖN LİSANS SINAVINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Ön lisans mezunu olan memur adayları KPSS ön lisans sınavına girmek için 60 TL para ödemesi gerekecek. Ücreti 13 Eylül 2018 tarihine kadar bankaya yatırmaması halinde ise başvurusu tamamlanmamış sayılacak ve sınava katılamayacak. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ÖSYM geç başvuru imkanı sunuyor. Ancak geç başvuru yapan adaylar normalden daha fazla ücret ödeyecek. Geç başvuru tarihi, kılavuza göre 26 Eylül 2018 ve geç başvuru ücreti de 90 TL olarak açıklandı.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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