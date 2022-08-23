Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön lisans başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde uzatıldı. 3 Ağustos'ta başlayan KPSS başvuruları için gözler son başvuru tarihine çevrildi. 9 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek KPSS ön lisans sınavına az bir süre kala KPSS geç başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki, KPSS ön lisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...