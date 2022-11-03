KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? ÖSYM tarafından KPSS Ön Lisans sonuçları tarafından açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte kmu personeli adayları bu soruların cevabını araştırıyor. İşte KPSS Ön Lisans tercihleriyle ilgili detaylar...