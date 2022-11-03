2022 yılının KPSS serüveni tamamlandı. Memur adayları gözlerini atama puanlarına çevirdi. Zabıta olmak isteyen adaylar, "KPSS ön lisans zabıta atama taban puanları kaçtır?" diye araştırıyor. İşte, detaylar...

Zabıt olmak isteyen memur adaylarından genelde en az 70 puan bekleniyor.

2022 KPSS ön lisans zabıta taban puanı ile atama puanları henüz belli olmadı.

Ancak 2019 yılına döndüğümüzde zabıta kadrosuna yerleşen adaylar en düşük 77,16362 puandan, en yüksek ise 89,57128 puandan kadroya yerleşti.