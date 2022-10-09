KPSS ÖNLİSANS SAAT KAÇTA BAŞAYACAK?

2022- KPSS Önlisans sınavı 9 Ekim 2022 Pazar günü yani bugün yapılacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda "09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." İfade edildi. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Ancak adayların sınavdan en geç 15 dakika önce sınav salonlarında olmaları gerekiyor.

KPSS ön lisans sınavı 12:45'te son bulacak.